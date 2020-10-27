إيران
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 10:08

يمتلك قدرات خارقة.. إيراني يحول جسده إلى مغناطيس (فيديو)

يتمتع الإيراني أبو الفضل صابر مختاري بقدرة خارقة وفريدة من نوعها تمكنه من إلصاق المواد الصلبة بجسده، وذلك بسبب طاقة خاصة تجعل جسده مغناطيسا جذابا لكافة الأشياء.

ووثق مقطع فيديو، مواطنا إيرانيا يمتلك قدرة خارقة حيث يستخدم عقله لتحويل جسده إلى مغناطيس تلتصق به أية مادة.

مختاري البالغ من العمر 51 عاما، قال إنه درب عقله لتنمية هذه القدرة الغريبة منذ أن كان طفلا، لكنه خلال سنوات شبابه لم يمارس هذه الحيلة، فيما رفض العلماء نظرية مغناطيسية الجسد.

وأكد مختاري أن جسده مزود بطاقة ذاتية، وأن ما يفعله يسمى بالتحريك الذهني حيث يعطي أوامر لجسده للإمساك بأية مادة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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