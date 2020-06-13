ليبيا
السبت 13 يونيو 2020 11:07

يمتلك عقارات بملايين الدولارات.. محكمة أمريكية تنظر في قضايا جرائم حرب ضد حفتر

اللواء المتقاعد خليفة حفتر
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إحدى المحاكم الأمريكية، تسلمت الجمعة، من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهم بشأن جرائم ارتكبتها قوات اللواء خليفة حفتر بحقهم وحق أسرهم وأملاكهم.

ووفق ما ذكرته الصحيفة فإن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبية، منى صويد، وعبد الله الكرشيني، باعتبارهم ضحايا في قضية ضد حفتر، دون تفاصيل عن هذه القضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر ومحاميه تغيبا عن أول جلسة إجرائية ولم يتواصلا مع المحكمة.

وأوضحت أن محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014-2017 بقيمة 8 ملايين دولار.

وأشارت كذلك إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس الأمريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب متعددة في ليبيا.

التحقيق في مقابر جماعية

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا.    

وقال غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه في وقت متأخر يوم الجمعة إنه يشعر "بصدمة عميقة" لاكتشاف عدة مقابر جماعية في الأيام الأخيرة. وطالب السلطات الليبية بتأمين المقابر وتحديد هوية الضحايا وتحديد سبب الوفاة وإعادة الجثث إلى عائلات الضحايا، قائلا إن الأمم المتحدة عرضت تقديم الدعم للقيام بذلك.

وقالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا يوم الخميس إنه تم العثور على 8 مقابر جماعية، معظمها في مدينة ترهونة. 

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع قوات حفتر، منذ سنوات، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بطرابلس، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق الليبية انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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جرائم حرب
حفتر
مقابر جماعية

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