ألمانيا
الخميس 27 يوليو 2017 15:22

يلعبان تنس الطاولة 82 ساعة متواصلة لتحقيق رقم قياسي

ألمانيان يلعبان تنس الطاولة أكثر من 3 أيام متواصلة لتحقيق رقم قياسي عالمي
غيتي-أرشيفية
يحاول رياضيان ألمانيان تحقيق رقم قياسي عالمي من خلال لعب كرة تنس الطاولة الفردية أكثر من ثلاثة أيام متواصلة، وستظل أعينهما تحملق في كرة المضرب على مدى أكثر من 82 ساعة.

وبدأ الألمانيان كريستيان مازورينكو (49 عامًا) ودينيس هايتمان (34 عامًا) مباراتهما الفردية في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس بمدينة تفيست رينجن بولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا.

وينتظر لهذه المباراة أن تنتهي في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، ولن يكون أمام الرياضيين فرصة للنوم خلال هذه المباراة سوى بضع دقائق.

ويرى الرياضي مازورينكو أن هذه النقطة لن تقف عائقًا أمام تحقيق رقم قياسي "فهذا أمر ذهني"، وستبث جمعية "تِنيس بلاتس" الرياضية لتنس الطاولة المباراة عبر موقعها على الإنترنت.

وتجمع أول الراغبين في متابعة المباراة بالفعل صباح اليوم في ساحة المباراة، ووعد اللاعب مازورينكو الحضور بمباراة مثيرة "في كثير من أجزائها".

وهناك مدرب ذهني وطبيب ومعالج نفسي يدعمون الرياضيين، وسيتناول الرياضيان أثناء المباراة ألواحًا من الثمار المجففة والحساء والمكرونة للتمكن من مواصلة المباراة.

ويأمل اللاعبان في أن يعمل الصخب المحيط بهما على تحفيزهما على مواصلة اللعب على مدى 82 ساعة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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