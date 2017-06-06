تركيا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 13:23

يلدريم: أنقرة سترد إذا مثلت عملية الرقة تهديدا لتركيا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أنقرة سترد على الفور إذا مثلت عملية تنفذها قوات سوريا الديمقراطية لانتزاع السيطرة على مدينة الرقة السورية من "تنظيم الدولة" تهديدا لتركيا.

وأضاف متحدثا الثلاثاء أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية بدء الهجوم لاستعادة الرقة أن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جزء من التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، "جماعة إرهابية" متحالفة مع مسلحين يشنون تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 1984.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تركيا
سوريا
معركة الرقة
تنظيم الدولة

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