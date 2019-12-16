كأس العالم للأندية قطر 2019
الاثنين 16 ديسمبر 2019 09:22

يكشف عن المتفجرات ويعرف الوجوه.. روبوت "العساس" لتأمين كأس العالم للأندية (فيديو)

الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة
مواقع التواصل
نشرت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، مزايا الروبوت الأمني المسمى بـ"العساس"، في تأمين الجماهير خلال مباريات كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وكشف المقطع أن الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة، بطاقة عمل تصل إلى 12 ساعة.

كما أشار المقطع إلى أن الروبوت يستخدم في فترات ما قبل وأثناء وبعد المباريات، وهو متصل مباشرةً بالأجهزة الأمنية، وله القدرة على الكشف عن الحرائق والمتفجرات، والدخول في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه. 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
كأس العالم للأندية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: ضربة رأسية من حارس ريال مدريد تسهم في تعادل فريقه مع فالنسيا
Thumbnail
شاهد: طلاب يطردون فؤاد السنيورة من الجامعة الأمريكية في بيروت

الأكثر قراءة

  1. شاهد: ضربة رأسية من حارس ريال مدريد تسهم في تعادل فريقه مع فالنسيا
  2. شاهد: طلاب يطردون فؤاد السنيورة من الجامعة الأمريكية في بيروت
  3. شاهد: قوات الوفاق تستولي على ناقلة جنود تابعة لحفتر جنوب طرابلس
  4. أبوالغيط يقاطع مذيعا: ما حدث في 2011 ليس ربيعا عربيا (فيديو)
  5. يكشف عن المتفجرات ويعرف الوجوه.. روبوت "العساس" لتأمين كأس العالم للأندية (فيديو)