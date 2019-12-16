الاثنين 16 ديسمبر 2019 09:22
يكشف عن المتفجرات ويعرف الوجوه.. روبوت "العساس" لتأمين كأس العالم للأندية (فيديو)
نشرت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، مزايا الروبوت الأمني المسمى بـ"العساس"، في تأمين الجماهير خلال مباريات كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية، الدوحة.
وكشف المقطع أن الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة، بطاقة عمل تصل إلى 12 ساعة.
كما أشار المقطع إلى أن الروبوت يستخدم في فترات ما قبل وأثناء وبعد المباريات، وهو متصل مباشرةً بالأجهزة الأمنية، وله القدرة على الكشف عن الحرائق والمتفجرات، والدخول في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه.
هل تعرفون هذا الروبوت الأمني؟— Security Committee - اللجنة الأمنية (@SeCommittee2022) December 13, 2019
يسمى "العساس" ويتجول بين الجماهير.. يستطيع اكتشاف المشكلات الأمنية..
سيكون في استقبالكم دوما#بأمنكم_تكتمل_فرحتنا#اللجنة_الأمنية#كاس_العالم_للانديه#ClubWC#FIFAClubWorldCup pic.twitter.com/tGNwXlpcz5
المصدر
الجزيرة مباشر
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