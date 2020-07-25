إيران
السبت 25 يوليو 2020 11:52

يضم مقار قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار.. إخماد حريق قرب مجمع سكني في طهران

انفجار في عيادة طبية في طهران-30 يونيو
رويترز
قالت وكالات الأنباء الإيرانية إن دائرة كهربائية قصيرة على خط كهرباء أحدثت حريقا قرب منطقة سكنية لمسؤولين عسكريين في طهران يوم الجمعة ونفت وجود انفجار.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن الشرطة وإدارة الإطفاء إن ماسا كهربيا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة، ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.
وقال نائب رئيس شرطة طهران حميد هداوند للوكالة إنه تم إخماد الحريق، كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار.
ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن هداوند قوله إن المنطقة المتضررة تقع قرب مجمع شاه داغيغي الذي يضم مقار إقامة بعض قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار آخرين.
ومنذ أواخر يونيو/حزيران تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيرانية في الآونة ألأخيرة.
لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.
وتناول مقال نشرته هذا الشهر "وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء" ما قالت إنه يمكن أن يكون تخريبا "قام به أعداء" مثل إسرائيل والولايات المتحدة لكن المقال لم يتهم أيا منهما مباشرة.

المصدر
رويترز
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