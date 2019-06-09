يسرائيل هيوم: تفاهمات إسرائيل مع غزة في مهب الريح

هنية يلتقي بمنسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قدس برس

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة، وتريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس.



التفاصيل: أضافت الصحيفة أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، إلا بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف المظاهرات على الحدود.

نقلت الصحيفة، عن تقارير عربية، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، اجتمع اليوم مع قيادات أمنية إسرائيلية في "تل أبيب"، وأن هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.

القيادات الأمنية الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين تم إعادة اعتقالهم.

إسرائيل أوضحت لعباس كامل، أنها لن توافق على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، إلا لصالح لمشاريع الإنسانية فقط، وتحت رقابة الأمم المتحدة. اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية خلفيات: منذ عدة أشهر، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل في غزة وإسرائيل، بغرض التوصل إلى تفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة قرب الحدود منذ نهاية مارس/ آذار 2018.

شهد قطاع غزة الشهر الماضي تصعيدا عسكريا استمر نحو 3 أيام، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات قريبة.

أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة لمسافة 15 ميلا، بعد أن كانت 6 أميال فقط.

تفرض إسرائيل منذ نحو 12 عامًا حصارا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على قطاع غزة.