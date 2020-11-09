السعودية وإسرائيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:14

يديعوت أحرونوت: طائرة إسرائيلية تحلق فوق مكة المكرمة (فيديو)

صحيفة إسرائيلية تنشر لقطات لطائرة تقول إنها حلقت فوق مكة المكرمة
مواقع التواصل
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، أن طائرة إسرائيلية حلقت فوق مدينة مكة المكرمة بالسعودية، خلال رحلتها إلى الهند.

جاء ذلك في تغريدة لمحرر شؤون الطيران بالصحيفة "إيتاي بلومنتال"، أعادت نشرها يديعوت أحرونوت بحسابها على تويتر.

وكتب بلومنتال: "جميل جدا: طائرة إسرائيلية أقلعت أمس من مطار بن غوريون (في تل أبيب) إلى الهند عبر إثيوبيا ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية".

وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة بتوثيق لإحدى شركات تتبع حركة الطائرات يظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يسارا وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول الأمر.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، انطلقت من مطار بن غوريون أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.

وكانت الطائرة تقل وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة من خلال أجواءها.

وفي 23 سبتمبر/أيلول أظهرت بيانات تتبع الطائرات تحليق طائرة ركاب إسرائيلية فوق الأجواء السعودية في طريقها إلى البحرين.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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