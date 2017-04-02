الأحد 2 أبريل 2017 18:25
يدفع حياته ثمنا لتأخر وصول صحيفة مجانية إليه
لقي رجل حتفه في بلدة ليونبرغ غربي ألمانيا، وتم احتجاز آخر بعد شجار دموي بينهما حول موعد توصيل صحيفة مجانية إلى منزل القتيل.
وقالت الشرطة في ليونبرغ اليوم (الأحد) إن شكاوى القتيل المتكررة بسبب تأخير استلامه للصحيفة المجانية قد خرجت عن نطاق السيطرة أمس (السبت) عندما دفع موزع الصحيفة، 42 عاما، إلى إشهار سكين وطعن الرجل بها عدة مرات.
وتمكن شاهد عمره 23 عاما من الإمساك بالقاتل حتى وصول الشرطة.
وتوفي الرجل، 51 عاما، متأثرا بالطعنات بعد وصوله إلى المستشفى.
المصدر
الألمانية