مصر
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:53

"يتلقى الأوامر أيضا".. التلفزيون المصري يبث تسريبات ضد الوزير أسامة هيكل (فيديو)

أذاع التلفزيون المصري على قناته الأولى تسريبات تخص وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في إطار حملة شرسة مفاجئة تشنها صحف وقنوات مصرية على الوزير.

وكان أسامة هيكل قد قال في تصريحات منذ أيام إن "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".

بعدها بدأ هجوم شرس ضد هيكل في صحف وقنوات مصرية عدة ليرد عليه الأخير في منشور على فيسبوك قال فيه إن كل هذه الأقلام والأصوات يتبعون "أوامر" معروف مصدرها.

وفي سياق رد الإعلاميين على ما قاله هيكل، عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي، أمس الإثنين، تسجيلا صوتيا للسيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، وهو يعطي تعليمات لوزير الإعلام أسامة هيكل، بعد ثورة 25 يناير 2011، في فترة حكم المجلس العسكري.

وحاول الإبراشي من خلال التسريب إيصال رسالة مفادها أن أسامة هيكل استخدم كثيرا لصالح جبهات تسعى للحصول على جزء من المكاسب بعد ثورة يناير.

وقال الإبراشي إن أسامة هيكل يعمل على تحطيم إعلام الدولة ويخدم إعلام الإخوان، وأضاف أنه أصبح بطلا لقنوات الإخوان والجزيرة خلال ساعات ولم يرد على ذلك، فأصبح خصما لإعلام جاء لمساندته وبطلا لإعلام جاء ليحاربه، على حد قوله.

وصرح بأن الوزير أسامة هيكل يتهم كل الذين هاجموه بأنهم مخبرون ويعملوا لحساب الآخرين، مضيفا أنه يسير بمنهج "هدم المعبد عليا وعلى كل اللي هاجموني ولكن المعبد لن يهدم".

وتابع قائلا: إن حديث الوزير عن وسائل الإعلام المصرية غير صحيح، بدليل حجم الإعلانات الضخمة على أحد المواقع الخاصة، وما أحدثه مسلسل "الاختيار" في شحذ همم المصريين الوطنية، وحجم المشاهدة الضخمة التي حظي بها.

وأردف "وزير الإعلام فقد بوصلته وضل الطريق ورفع منهج الصدام مع الجميع ومع الإعلام الذي يسانده".

وتساءل في النهاية "كيف يمكن لوزير الإعلام أن يستمر في منصبه بعد أن دخل في حالة خصومة شديدة مع كل وسائل الإعلام المصرية المختلفة"؟

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المصدر
الجزيرة مباشر
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