يبلغ مداه 220 كيلو مترا.. تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ تركي مضاد للسفن (فيديو)
الصاروخ اسمه "أتماجا" أي الصقر ومن إنتاج شركة روكتسان التركية المعروفة بإنتاج مختلف أنواع الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والليزرية.
والصاروخ أرض بحر قادر على إصابة الهدف من على بعد 220 كلم فعال ضد الأهداف الثابتة والمتحركة، ويمكن أن يحمل رؤوسا شديدة الانفجار يصل وزنها إلى 250 كيلوغراما.
كما يمكن للصاروخ الوصول إلى الهدف على المستويين الخطي والعمودي، ويمكن تغيير هدفه حتى بعد إطلاقه، كما أنه مزود بحماية من التشويش الإلكتروني.
صاروخ "أتماجا" المضاد للسفن تركي الصنع ينجح في إصابة هدفه بدقة من مسافة 220 كلم pic.twitter.com/04IY5LT5V5— TRT عربي (@TRTArabi) July 4, 2020
صنع في تركيا— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) July 4, 2020
صاروخ أرض بحر قادر على إصابة الهدف من على بعد 220 كلم
فعال ضد الأهداف الثابتة والمتحركة
يمكن أن يحمل رؤوسا شديدة الانفجار يصل وزنها إلى 250 كيلوغرام
يمكنه الوصول إلى الهدف على المستويين الخطي والعمودي
يمكن تغيير هدفه حتى بعد إطلاقه
مزود بحماية من التشويش الإلكتروني pic.twitter.com/hE6WDw5YBg
كان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك قد شارك في التاسع عشر من يونيو/ حزيران الماضي في مراسم اختبار أول محرك صاروخ محلي متوسط المدى.
وجرى اختبار المحرك (TEI-TJ300) في منشأة شركة توساش لصناعة المحركات (TEI)، بولاية أسكي شهير، الجمعة.
صاروخ "أتماجا" التركي محلي الصنع يضرب هدفه على بعد ٢٢٠ كيلومتر بنجاح 🇹🇷 https://t.co/uYFBkMomo6— إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) July 4, 2020
وفي كلمة عقب اختبار النموذج الأولي للمحرك بنجاح، قال الوزير ورانك، إن المحرك الذي طوره مهندسون أتراك يحمل أهمية كبيرة، من حيث الارتقاء أكثر بالصناعات الدفاعية.
وأوضح أن هذا النوع من المحركات تم تصميمه للاستخدام في الصواريخ المضادة للسفن، متوسطة المدى.
كما لفت إلى إمكانية استخدام المحرك في العديد من المنصات المختلفة.
وأشار إلى أنه على الرغم من صغر حجم المحرك إلا أنه قادر على إنتاج قوة تناهز نحو 400 حصان.
ونوه الوزير إلى أن مختبر المحركات في الشركة محلي أيضا بشكل كامل.
ولفت ورانك إلى مشاركته العام الماضي في نفس المكان لاختبار محرك مروحية "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.
صناعة تركية خالصة أتماجا صاروخ أرض بحر— الغريب (@9F7zA6qhmp2gSXF) July 4, 2020
مداه المجدي ٢٠٠كم يصيب الهدف بدقة عالية
يعني من الآخر قناصة https://t.co/HHvEzcgSJJ
تركيا تكشف عن تطور صناعاتها العسكرية تباعا— د.حذيفة عزام (@Azzamhuthaifa2) July 4, 2020
صاروخ أتماجا يضرب أهدافه على بعد 220 كم بدقة بالغة pic.twitter.com/vTkQbqN7MS