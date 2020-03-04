مشاهير
الأربعاء 4 مارس 2020 19:33

ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل بشأن علاقتها بالعوضي

الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز
فيسبوك
حسمت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بشأن علاقتها بالممثل أحمد العوضي، ونشرت صورة تجمعها بالعوضي على حسابها بموقع إنستغرام وكتبت معلقة "بحبك يا أحمد".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحبك يا احمد ❤️ @ahmed.elawady

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

ورد أحمد على ياسمين بنشر الصورة على حسابه على حسابه على موقع إنستغرام معلقا "بحبك يا ياسمين".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحبك يا ياسمين ❤️ @yasminabdelaziz_

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

وقبل أيام نشرت الممثلة المصرية صورة تجمعها مع الممثل أحمد العوضي، ترتب عليها هجوم متبادل بين شقيقها وائل وبين أحمد العوضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب وائل والعوضي عدة منشورات على مواقع التواصل قبل أن يقوما بحذفها، لكن مستخدمي مواقع التواصل تمكنوا من الحصول على صور لها قبل حذفها ونشرتها وسائل إعلام مصرية.

المنشور الأول كان من جانب وائل شقيق الممثلة وهاجم فيه تصرفها. كما هاجم العوضي متهما إياه باستغلال ياسمين للحصول على أموال.

هجوم وائل شقيق ياسمين دفع أحمد للرد متهما وائل باستغلال شقيقتها وأنها من تنفق عليه.

وبعد اتهامات العوضي رد وائل عليه مؤكدا اتهاماته الأولى من الأخير.

المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع وصحف مصرية
كلمات مفتاحية
ياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي
وائل عبد العزيز

اقرأ أيضا

Thumbnail
"عود البطل" تلحق بـ"بنت الجيران" وعمر كمال وشاكوش يردان
Thumbnail
مصر تحظر دخول القطريين بمبدأ "المعاملة بالمثل" في إطار مواجهة كورونا

الأكثر قراءة

  1. "عود البطل" تلحق بـ"بنت الجيران" وعمر كمال وشاكوش يردان
  2. ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل بشأن علاقتها بالعوضي
  3. مصر تحظر دخول القطريين بمبدأ "المعاملة بالمثل" في إطار مواجهة كورونا
  4. شاهد: أردوغان يعرض صور لاجئين يونانيين في سوريا أثناء الحرب العالمية الثانية
  5. السعودية تعلق العمرة للمواطنين والمقيمين لمواجهة فيروس كورونا