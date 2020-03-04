ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل بشأن علاقتها بالعوضي
بحبك يا احمد ❤️ @ahmed.elawady
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on
ورد أحمد على ياسمين بنشر الصورة على حسابه على حسابه على موقع إنستغرام معلقا "بحبك يا ياسمين".
بحبك يا ياسمين ❤️ @yasminabdelaziz_
A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on
وقبل أيام نشرت الممثلة المصرية صورة تجمعها مع الممثل أحمد العوضي، ترتب عليها هجوم متبادل بين شقيقها وائل وبين أحمد العوضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب وائل والعوضي عدة منشورات على مواقع التواصل قبل أن يقوما بحذفها، لكن مستخدمي مواقع التواصل تمكنوا من الحصول على صور لها قبل حذفها ونشرتها وسائل إعلام مصرية.
المنشور الأول كان من جانب وائل شقيق الممثلة وهاجم فيه تصرفها. كما هاجم العوضي متهما إياه باستغلال ياسمين للحصول على أموال.
هجوم وائل شقيق ياسمين دفع أحمد للرد متهما وائل باستغلال شقيقتها وأنها من تنفق عليه.
وبعد اتهامات العوضي رد وائل عليه مؤكدا اتهاماته الأولى من الأخير.