احتجاجات لبنان
الثلاثاء 18 فبراير 2020 20:18

"وين الجردة".. لبنانيون يتساءلون عن مصير أموال اختفت من المصارف

انطلقت احتجاجات أمام بعض مصارف بيروت رفضًا لسياسات المصرف المركزي
رويترز-أرشيفية
دشن نشطاء لبنانيون وسم #وين_الجردة تعقيبًا على مصير أموال اختفت من المصارف اللبنانية، وتساءل النشطاء عن اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة، خاصة بعد تهريب بعضها إلى بنوك أوربية.

وقال نقيب الصرافين اللبنانيين محمود مراد إنّ النقابة حددت -بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان- سعر صرف الدولار سابقًا بما يعادل 2000 ليرة.

واستطرد مراد: "لم نستطع الالتزام به -في إشارة إلى تحديد سعر الصرف- ولو لمدة أسبوع واحد، نظرًا إلى المضاربة التي واجهتنا من قِبل الصرافين غير الشرعيين"، وأوضح أن التطبيق الالكتروني يحدد الأسعار ويؤثر عليها سلبيًا.

وتزامن نشر وسم #وين_الجردة، مساء أمس الاثنين، مع اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجمعية المصارف، وصدور  احتجاجات ثورية أمام المصرف؛ رفضًا لسياسات المصرف المركزي وتردي الوضع الاقتصادي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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