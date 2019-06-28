الجمعة 28 يونيو 2019 22:08
وول ستريت جورنال: الهجوم على أنبوب النفط السعودي انطلق من العراق لا اليمن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الطائرات المسيرة التي استهدفت أنابيب النفط بالسعودية في مايو/أيار الماضي انطلقت من العراق وليس اليمن كما كان يعتقد سابقا.
التفاصيل
- الصحيفة نقلت التأكيدات عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.
- الصحيفة: هذه المعلومات تؤجج الخوف من سعي حلفاء إيران في المنطقة لفتح جبهة جديدة في الصراع بين طهران وواشنطن.
- كان يُعتقد أن هجمات الطائرات المسيرة في 14 مايو/أيار الماضي انطلقت من اليمن، حيث أعلن مسلحو الحوثي مسؤوليتهم عنها وقالوا إنها أحدثت أضرارا في خط أنابيب نفطي رئيسي بالسعودية يمتد لمئات الكيلومترات.
- الصحيفة: مسؤولون أميركيون مطلعون على معلومات الاستخبارات أكدوا أن الهجمات انطلقت من جنوب العراق، في إشارة على الأرجح إلى المليشيات العراقية المدعومة من إيران، وفقا للصحيفة.
- الصحيفة: الولايات المتحدة أرسلت مذكرة إلى المسؤولين العراقيين لإبلاغهم بهذا الاستنتاج.
- الصحيفة: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث في هذا الأمر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
- الصحيفة: بومبيو حث عبد المهدي على اتخاذ خطوات لضمان ألا يستخدم العراق كقاعدة جديدة لشن الهجمات.
- الصحيفة: القادة العراقيين يشككون في ذلك الاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، وطالبوا إدارة دونالد ترمب بمزيد من الأدلة لإثبات هذا الادعاء.
المصدر
الجزيرة
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