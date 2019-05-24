ولي العهد السعودي يلتقي حميدتي في جدة (صور)

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعه مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وكالة الأنباء السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الجمعة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الذي يزور المملكة.

التفاصيل: الوكالة أضافت أن الاجتماع بين الأمير محمد والفريق أول محمد حمدان، الملقب بحميدتي، عقد في مدينة جدة وجرى خلاله بحث التعاون بين البلدين.

كان في استقبال حميدتي في أرض المطار وفد برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الملك سلمان.

الزيارة تعتبر الأولى لنائب رئيس المجلس العسكري، خارج السودان، وذلك منذ توليه المنصب، عقب عزل المجلس العسكري الرئيس عمر البشير.

وكالة الأنباء السعودية أفادت فجر الجمعة أن حميدتي غادر جدة وكان أمير مكة في مقدمة مودعيه. "شريك أساسي" السودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين في اليمن.

يقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/ آذار 2015.

الأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.

كانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا في 21 أبريل/نيسان الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان. جانب من القوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم انتخابات مبكرة المجلس العسكري السوداني أعلنت مساء الخميس أنه دعا لانتخابات مبكرة خلال شهرين أو ستة أشهر أو عام، في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود.

المجلس دعا الشباب داخل وخارج مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم لتكوين كيان حزبي خاص بهم باعتبارهم "قوة لا يستهان بها".

عضو المجلس العسكري السوداني صلاح عبد الخالق قال لدى مخاطبته إفطار رمضاني يوم الخمس إن الجيش السوداني، "هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأن لا مصلحة لنا فيها".

عبد الخالق أضاف "إذا ترك لنا الأمر سنستدعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وسنسلم من يأتي عبرها السلطة كاملة غير منقوصة".

عبد الخالق شدد على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لها، واستطرد "الجيش هو الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق".

عضو المجلس العسكري أشار أن المجلس توافق مع قوى الحرية والتغيير على أن يكون القانون المعيار في الفترة الانتقالية وأن تفعل العدالة الانتقالية ليحاسب عبرها كل من قتل واختلس بالقانون. خلفيات: بعد تظاهرات استمرت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.

منذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.