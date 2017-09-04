الاثنين 4 سبتمبر 2017 13:04
وليام وكيت ينتظران مولودا ملكيا ثالثا
قال مكتب الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كيت ميدلتون إن الأميرين في انتظار مولودهما الثالث.
وقال بيان صادر عن قصر كينزنغتون "يعلن دوق ودوقة كمبردج أن دوقة كمبردج في انتظار مولودها الثالث... أسعد الخبر الملكة وأفراد أسرتي الأميرين".
وقال البيان إن كيت تعاني من الغثيان في فترة الصباح كما كان الحال في حمليها السابقين وألغت برنامجها الرسمي اليوم الاثنين.
وكان وليام وكيت رزقا بجورج (أربعة أعوام) وتشارلوت (عامان). وطفلهما الثالث سيكون ترتيبه الخامس على عرش بريطانيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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