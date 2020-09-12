أمريكا
السبت 12 سبتمبر 2020 11:22

ولاية أمريكية تستعد لتسجيل وفيات جماعية وفقدان العشرات.. لماذا؟ (فيديو)

أتت الحرائق على مليون فدان (400 ألف هكتار) في أوريغون
وسائل التواصل
تستعد ولاية أوريغون الأمريكية لتسجيل عدد كبير من الوفيات علاوة على فقدان عشرات الأشخاص.

يأتي هذا فيما لا تزال حرائق الغابات مستعرة.

وقال أندرو فيلبس، مدير مكتب إدارة الطوارئ في أوريغون في مؤتمر صحفي "نحن نستعد لتسجيل وفيات جماعية بناء على ما نعرفه وعدد المباني التي انهارت".   

وقد أتت الحرائق على مليون فدان (400 ألف هكتار) حتى الآن. 

وقالت كيت براون حاكمة ولاية أوريغون إن التقارير الأولية من شرطة الولاية تشير إلى فقدان عشرات الأشخاص خارج مدينة بورتلاند.

وأضافت براون "لقد كانت أياما قليلة صعبة".

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذي خلفته الحرائق في أوريغون.

ترمب يشكر رجال الإطفاء

وفي تغريدة له عبر تويتر وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكر لأكثر من 28 ألفا من رجال الإطفاء وغيرهم ممن يكافحون حرائق الغابات في جميع أنحاء كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

حرائق غير مسبوقة

وفي ولاية كاليفورنيا المجاورة أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا أنّ الحرائق التي شهدتها الولاية الأمريكية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع.

وتعد هذه المساحة من الأراضي المحترقة غير مسبوقة منذ 33 عاماً.

وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (8 آلاف كيلومتر مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

ووفقاً لفرق الإطفاء فإنّ أكثر من 14 ألفا و100 عنصر كانوا يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

ولقي ما لا يقلّ عن 7 أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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حرائق
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