السودان
السبت 15 سبتمبر 2018 20:46

وكالة: وزير سوداني يعتذر عن عدم تولي المنصب بعد أيام من تعيينه

الرئيس السوداني عمر البشير
قالت وكالة السودان للأنباء السبت إن عبد الله حمدوك اعتذر عن عدم قبول تكليفه بمنصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل يومين.
  • شغل حمدوك منصب الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
  • عين الرئيس السوداني عمر البشير رئيسا جديدا للوزراء الأسبوع الماضي، وأعلن فيصل حسن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم أسماء الوزراء ومن بينهم عبد الله حمدوك الذي تولى وزارة المالية.
  • تم خفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي لمواجهة التضخم الذي ارتفع نحو 64 في المئة في يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي. كما تعاني الخرطوم من نقص في العملة الصعبة تسبب في نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز.
المصدر
رويترز
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السودان
وزير المالية
عبد الله حمدوك
عمر البشير

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