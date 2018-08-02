الخميس 2 أغسطس 2018 22:37
وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني للبحرين
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى B2 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للمملكة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي أعلنتها موديز اليوم الخميس بشأن الوضع المالي للبحرين:
- خفض تصنيف البحرين إلى B2 والإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.
- قالت موديز إن تصنيفها للبحرين جاء على افتراض أن جيران المملكة في مجلس التعاون الخليجي سيقدمون بعض الدعم المالي.
- وأضافت الوكالة أن المحرك الرئيسي لخفض تصنيف البحرين هو استمرار ارتفاع المخاطر الخارجية ومخاطر السيولة الحكومية إلى "مستويات عالية جدا".
- من المحركات الرئيسية لخفض تصنيف البحرين أيضا صعوبة الحصول على تمويل من السوق إلى حد أبعد مما كان يعتقد من قبل.
- النظرة السلبية للبحرين ترجع إلى مخاطر أن يكون الدعم المالي الخليجي في غير الوقت المناسب وليس شاملا بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند B2.
- تعتقد موديز أن قدرة البحرين على الإصدار في أسواق المال الدولية "باتت ضعيفة".
- تصنيف البحرين يأتي بعد أسابيع من هبوط الدينار البحريني إلى أدنى سعر له منذ 17 عاما.
- كما أظهرت بيانات من الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين الشهر الماضي انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018.
المصدر
رويترز
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