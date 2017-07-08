السعودية و إيران
السبت 8 يوليو 2017 10:57

وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني يعترض زورقا سعوديا ويحتجز ركابه

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن الحرس الثوري اعترض زورقا سـُعوديا في المياه الخليجية، بعد تجاوزه الحدود المائية للبلاد.

وأضافت المصادر أن الحرس اعتقل أربعة أشخاص كانوا على متن الزورق، تمهيدا للتحقيق معهم.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالـ"مطلع" أن الزورق جاء من ميناء دارين السـُعودي، قبل انتهاكه المياه الإيرانية. وأكد المصدر أن السلطات ستتعامل مع المعتقلين وفق المواثيق الدولية وقوانين البحار.

ولم يصدر أي تعليق سـُعودي على ما حدث حتى الآن.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت إيران عودة سبعة صيادين إيرانيين اعتقلهم خفر السواحل السعودي قبل عام.

وأوقفت السعودية في 19 يونيو/حزيران الماضي ثلاثة صيادين إيرانيين آخرين، وذكرت وسائل إعلام إيرانية  آنذاك أن خفر السواحل السعودي فتح النار على قوارب صيد إيرانية في الخليج فقتل صيادا واعتقل ثلاثة آخرين.

وقالت وزارة الإعلام السعودية إن السلطات اعترضت القارب في المياه السعودية في 16 يونيو/حزيران، وإن ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني اعتقلوا في الواقعة.

المصدر
الجزيرة
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الحرس الثوري
زورق
مياه إقليمية

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