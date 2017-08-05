تركيا وسوريا
السبت 5 أغسطس 2017 19:47

وكالة: تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا
رويترز
قالت وكالة دوغان للأنباء السبت إن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية مع سوريا ونقلت مدفعية ودبابات إلى المنطقة ليلا.

وأضافت الوكالة أن الجيش أرسل مدافع ودبابات ومركبات عسكرية إلى إقليم كلس الحدودي المقابل لمنطقة عفرين السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال مسؤولون أكراد إن الجيش التركي اشتبك مع القوات الكردية وحلفائها بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية حيث جرى تبادل قذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ.

كان التوتر المتصاعد بين الجانبين الحليفين للولايات المتحدة في شمال غرب سوريا الشهر الماضي قد أثار المخاوف من فتح جبهة جديدة للقتال في الحرب السورية متعددة الأطراف.

ولم يرد حتى الآن تعليق من المسؤولين الأتراك. وقالت أنقرة إنها لا تخطط لشن حرب ضد وحدات حماية الشعب الكردية لكن قواتها مستعدة للرد على أي تحرك عدائي من القوات الموجودة على الجانب الآخر من الحدود.

وتعتبر أنقرة ميليشيا وحدات حماية الشعب التي أقامت حكما ذاتيا في مناطق بشمال سوريا على الحدود مع تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تركيا
سوريا
قوات

اقرأ أيضا

Thumbnail
غوغل تختبر تقنية للنشر على غرار سناب شات
Thumbnail
شاهد: استقبال حافل لنيمار من جماهير باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا