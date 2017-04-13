نفط
الخميس 13 أبريل 2017 12:29

وكالة الطاقة: سوق النفط العالمية تقترب من التوازن

وكالة الطاقة: سوق النفط العالمية تقترب من التوازن
غيتي
قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن سوق النفط العالمية تقترب من التوازن بعد نحو ثلاث سنوات من تخمة المعروض.

وأوضحت الوكالة، ومقرها باريس أن تخفيضات إنتاج كبار المصدرين تعوض أثر انخفاض الطلب في الدول الغنية.

وقالت إن البيانات الأولية تظهر تراجع مخزونات النفط بالدول الصناعية 17.2 مليون برميل في مارس / آذار في حين شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام زيادة قدرها 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن إجمالي مخزونات الخام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير / شباط إلى 3.055 مليار برميل ليظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدول الغنية

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