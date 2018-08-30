الخميس 30 أغسطس 2018 18:58
وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بقيود الاتفاق النووي
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري الخميس إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.
أبرز ما جاء في التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
- إيران ما زالت ملتزمة بالقيود المحددة بالنسبة لمستوى تخصيب اليورانيوم وبمستوى مخزون اليورانيوم المخصب وببنود أخرى.
- الوكالة تمكنت من تنفيذ كل عمليات التفتيش التكميلية المطلوبة للتأكد من التزام إيران بالاتفاق.
- تعاون إيران بنشاط وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالسماح بعمليات التفتيش تلك يسهل تنفيذ البروتوكول الإضافي ويعزز الثقة.
- دبلوماسي بارز: معدل إنتاج اليورانيوم المخصب ثابت. ليس هناك تغيير على الإطلاق.
معلومات أساسية
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، قائلا إن واشنطن ستعيد فرض العقوبات على طهران.
- يشكك كثير من الدبلوماسيين والمحللين حاليا في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوربي.
- شكك الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء في قدرة دول الاتحاد الأوربي على إنقاذ الاتفاق وقال إن طهران قد تتخلى عنه.
- طالب خامنئي الرئيس حسن روحاني بألّا يعول كثيرا على الدعم الأوربي.
- الوكالة قالت في تقرير سابق في مايو أيار إن بمقدور إيران بذل المزيد للتعاون مع المفتشين ومن ثم تعزيز الثقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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