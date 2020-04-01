فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 21:52

وكالة الدواء الأوربية تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا

غيتي
طلبت وكالة الدواء الأوربية عدم استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسيكلوروكين" المضادين للملاريا لعلاج كوفيد-19 إلا في تجارب سريرية أو في حالة "طوارئ وطنية".

وتقوم دول في أنحاء العالم بتوسيع نطاق الوصول إلى هذين العقارين المستخدمين لعلاج الملاريا والمعروف أن لهما خصائص مضادة للفيروسات.

وأظهر العقاران نتيجة واعدة مبكرة لعلاج كوفيد-19 في الدراسات الأولية التي أجريت في فرنسا والصين.

لكن وكالة الدواء الأوربية حذرت من استخدام العقارين لعلاج كوفيد-19 إلا في حال الضرورة القصوى.

وقالت الوكالة في بيان "من المهم جدا ألا يستخدم المرضى وفرق الرعاية الطبية المختصة "كلوروكين" و"هيدروكسيكلوروكين" إلا في إطار تجارب سريرية أو في طوارئ وطنية لعلاج كوفيد-19".

وأضاف البيان "يجب ألا يستخدم العقاران من دون وصفة طبية ومن دون إشراف طبيب. يجب عدم إعطاء الوصفات الطبية خارج الاستخدامات المسموح بها ألا لإجراء تجربة سريرية أو ضمن بروتوكولات متفق عليها على مستوى البلد".

ولكل من العقارين تأثير جانبي خطير محتمل وخصوصا عند تناوله بجرعات كبيرة أو إعطائه إلى جانب أدوية أخرى.

وهناك مخاوف أيضا من نقص وخصوصا في دواء "كلوروكين"، الذي يعد الأقل خطورة، والذي يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل.

وتجري العديد من الدول تجارب سريرية على العقارين في إطار المساعي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

المصدر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
دواء للملاريا

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