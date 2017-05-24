قطر
الأربعاء 24 مايو 2017 01:52

وكالة الأنباء القطرية تنفي تصريحات نسبت للأمير

شعار وكالة الأنباء القطرية
صرح مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني بأن موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة حتى الآن

ونُشر تصريح "مفبرك" لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن سيف آل ثاني أفاد بأن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل الذي وصفه بالمشين.

 

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
الأمير تميم بن حمد آل ثاني
وكالة الأنباء القطرية
اختراق

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