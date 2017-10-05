موريتانيا
الخميس 5 أكتوبر 2017 23:50

وكالة الأنباء السنغالية تثير غضب موريتانيا

شعار وكالة الأنباء السنغالية
شعار وكالة الأنباء السنغالية
وكالة الأنباء السنغالية
أثار خبر نشره وكالة الأنباء السنغالية الرسمية غضبا في الأوساط السياسية والإعلامية في موريتانيا.

ونشرت الوكالة السنغالية بيانا لمنظمات حقوقية، قالت فيه إن موريتانيا "تعيش منذ عدة سنوات أزمة سياسية واجتماعية، بسبب العبودية والعنصرية والفقر والأمية، مع تفشي فساد كامل يحول من دون أية تنمية اجتماعية".

وحمل البيان توقيع كلّ من المنظمة السنغالية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، واللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة السنغالية لحقوق الإنسان.

من جهتها قالت الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء إنّ البيان كان مليئا "بالكذب وتحريف الحقائق، وينم عن حقد وعداء لموريتانيا".

وأضافت الوكالة أنّ "الحديث عن العبودية في موريتانيا لا يعدو كونه تذكيرا بماض عفا عليه الزمن، وتمكن الموريتانيون من تجاوزه، كما أن أولئك الذين كانوا يتاجرون به في موريتانيا أدركوا أنه لم يعد تجارة رابحة".

وأشارت إلى أنّ "تاريخ العبودية معروف، إلا أن موريتانيا لم تكن تاريخيا مركزا رئيسيا في شبه المنطقة لهذه المعاملة اللاإنسانية المقيتة، كما أن التحدث عن العنصرية فيما يخص موريتانيا الغنية بتنوعها الثقافي، لا يصدر إلا عن سوء نية، لأن مجتمعنا متمسك بقيم العدالة والمساواة".

كما شدد وزير الثقافة الموريتاني والناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ على أن بلاده "لم تضمّ يوما مركزا لتجارة الرقيق".

وأشار ولد الشيخ إلى أن بلاده "تعمل وفق رؤية محددة تحارب الفساد، ولديها أجندتها وآلياتها وأطرها لذلك، كما تحارب آثار الاسترقاق وتبث المعرفة والعلوم".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
موريتانيا
السنغال
وكالة الأنباء

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