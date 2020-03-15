مصر
الأحد 15 مارس 2020 13:49

وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار

البورصة المصرية
أرشيفية
فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من 31 مليار جنيه (1.92 مليار دولار)، في بداية تعاملات الأحد، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وتراجعت القيمة السوقية، في بداية التعاملات اليوم، إلى 569 مليار جنيه (35.56 مليار دولار)، نزولا من القيمة السوقية في ختام جلسة الأربعاء البالغة 600 مليار جنيه (37.5 مليار دولار)، بينما كانت البورصة في إجازة الخميس.

وبلغ عدد ضحايا كورونا في مصر 110 إصابات بينهم وفاتان، حسب إحصاءات رسمية، فيما أعلنت الحكومة رزمة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، تشمل تعطيل المدارس أسبوعين بدءا من اليوم.

وتراجع مؤشر بورصة مصر EGX، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.6% أو 955.82 نقطة إلى 10.238 آلاف نقطة بحلول الساعة (09:16 بتوقيت غرينتش).

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
البورصة
الأسهم
القيمة السوقية

اقرأ أيضا

Thumbnail
كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا
Thumbnail
أرباح أرامكو تهبط 23 مليار دولار في 2019
Thumbnail
هل تنجح خطة "مناعة القطيع" البريطانية في هزيمة كورونا؟
Thumbnail
شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا
Thumbnail
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا.. وفرنسا: الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة

الأكثر قراءة

  1. كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا
  2. وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار
  3. أرباح أرامكو تهبط 23 مليار دولار في 2019
  4. هل تنجح خطة "مناعة القطيع" البريطانية في هزيمة كورونا؟
  5. شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا