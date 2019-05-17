وقفة تضامنية أمام مسجد تعرض لحريق في نيوهافن الأمريكية (صور)

المسجد تعرض لأضرار جسيمة جراء إحراقه من قبل مجهولين أسوشيتدبرس

شهد مسجد "الديانة" بمدينة نيوهافن التابعة لولاية "كونيتيكت" الأمريكية، فعالية تضامنية شارك فيها مسلمون إلى جانب سكان غير مسلمين، على خلفية تعرضه لحريق الأحد الماضي، على يد مجهولين.

التفاصيل: شارك في الفعالية، عمدة نيوهافن طوني هارب، وملحق الخدمات الدينية التركي بمدينة نيويورك سنان دادالر، ورئيس مركز الديانة الأمريكي فاتح كانجا، وعدد من مسؤولي الشرطة والإطفاء بالمدينة.

في كلمة خلال الفعالية التي بدأت بتلاوة القرآن الكريم، أعرب دادالر عن شكره لجميع المشاركين حيال دعمهم للمسجد.

المسؤول التركي شدد على أهمية السلام والأمن بالنسبة إلى الدين الإسلامي.

دادالر حذر من تصاعد العنف والإرهاب على الصعيد العالمي، مبينًا أن مسجد الديانة في نيوهافن تعرض لهجوم كراهية.

رئيس مركز الديانة الأمريكي فاتح كانجا قال إن الإرهاب لا دين له ولا لون ولا عرق، معربًا عن أسفه حيال الحريق الذي تعرض له المسجد.

كانجا أوضح أن الإنسانية اليوم بحاجة ماسة إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى. معاقبة المسؤولين المحامي جوشوا بيري تعهد في كلمة باسم النيابة العامة لدى كونيتيكت، ببذل جهود حثيثة من أجل معاقبة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم في مسجد الديانة. خلفيات: الأحد الماضي، كشفت مستشارية الشؤون الدينية بالقنصلية العامة التركية في مدينة نيويورك، عن تعرض مسجد "الديانة"، لأضرار جسيمة جراء إحراقه من قبل مجهولين.

كبير مسئولي إدارة الإطفاء في "نيوهافن" قال إن هناك أدلة على أن حادث إضرام النيران في المسجد "كان متعمدًا". المحققون في مدينة نيوهافن رصدوا مكافأة قدرها 2500 دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال مرتكبي هذا الهجوم. NEW PHOTOS: Crews are on the scene of this fire at a mosque on Middletown Avenue in #NewHaven. (Pics from Lina Biroscak & Sara Garzon)@NBCConnecticut Details ===>> https://t.co/AqEWM6Mvrt #NBCCT pic.twitter.com/3td4ikX0TR — DAN CORCORAN (@DanCorcoranTV) May 12, 2019 الاثنين، أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، عن أسفه حيال الحادث، مشيرا إلى أنه "يعتبر مثالًا جديدًا على ظاهرة العداء للإسلام المتزايدة حول العالم".