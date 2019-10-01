وقت الذروة.. دعوة محمد علي للتظاهر ضد السيسي تتصدر تويتر
التظاهر وقت الذروة
- في فيديو بثه محمد على مساء أمس الإثنين، دعا المصريين للتظاهر الساعة الثالثة عصر اليوم -وهو موعد خروج الموظفين من دوامهم- للمطالبة برحيل السيسي ونظامه.
- محمد علي قال إن اختيار هذا التوقيت "وقت الذروة"، استنبطه من فكرة طرحها الفنان الساخر تامر جمال المعروف باسم (عطوة كنانة) وهدفها هو إرباك أجهزة الأمن.
#محمد_علي يدعو المصريين للتظاهر .. وهاشتاج #نازلين_الساعه_تلاته يتصدر تويتر #مصر pic.twitter.com/mGyvdflcfA— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2019
- "علي" قال إن السلطات لن تستطيع إغلاق الشوارع والميادين الرئيسية كما حدث يوم الجمعة الماضي، وإذا حاولت تكرار ذلك في أيام العمل فسيؤدي ذلك إلى شلل كامل للبلد.
- آلاف المصريين خرجوا في مظاهرات الجمعة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوة محمد علي للاحتجاج، بعدما بث سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام.
اسمعوا عطوة كنانة— Nadden717 (@nadden717) September 30, 2019
خطه في منتهي الذكاء #نازلين_بعد_الظهر #نازلين_الساعة_تلاتة https://t.co/zdvKbvPfte
تصدر تويتر
- تصدر وسم (#نازلين_الساعه_تلاته)، الترند المصري على تويتر، بعد دقائق من دعوة محمد علي للتظاهر وقت الذروة.
- المغردون أعادوا نشر مقاطع فيديو وصور لوعود السيسي السابقة والتي وصفوها بالكاذبة، كما تداولوا صورًا من سيناء وأخرى لأحوال البسطاء والفقراء.
بكره الثلاثاء (الساعه ثلاثه بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع ..— أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 30, 2019
الموظفين اللي راجعين من شغلهم
والطلبه اللي طالعين من المدارس والجامعات
والستات اللي راجعين من الأسواق
كلنا ياشعب مصر العظيم
ويبقوا بقي يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين الزاي#نازلين_الساعه_تلاته#ثورة_شعب pic.twitter.com/5s0fA9p4XG
- كالعادة، لم تغب ثورة يناير وأحوال البسطاء عن الوسم كغيره من الوسوم التي دشنت منذ أول دعوة من محمد علي للتظاهر ضد السيسي، لكن ميز الوسم هذه المرة التساؤل من قبل المغردين عن محمود نجل السيسي.
- محمد علي وجه في فيديو أمس مجموعة من الرسائل الحادة لمحمود السيسي، حول تدخله في إدارة البلاد خلال الفترة الأخيرة، كما كشف عن السبب الذي جعل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنقلب عليه بعد عمله معهم لسنوات طويلة.
للمزيد حول رسالة محمد علي لنجل السيسي، يمكن الرجوع للرابط التالي:
محمد علي يوجه رسائل لنجل السيسي ويكشف سر انقلاب كامل الوزير عليه
الحرية تنتزع ولا تعطى #أنزل_وشارك_وأصرخ_السيسي_لازم_يرضخ— حرية (@sawah84070638) October 1, 2019
#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/3NKVByoYYe
نقول تاني .. نسمع ونشوف— Modi Salman (@modi_salman) September 30, 2019
#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/rCx6gPNFKl
علشانك يا حوكه #نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/jz4TObjqVi— Scarlett O'hara (@ShereenAlhusse1) October 1, 2019
الاديان السماويه الثلاثه#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/uCAEe828Br— Abdallah ZaKi (@Abdalla24908074) September 30, 2019
غدا" إن شاء الله— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 30, 2019
نعرض لكم أول صورة صحيحة لمحمود السيسي!
الصور التي نشرت لمحمود السيسي كلها خاطئة..
الصور المرفقة:
بالبدلة الرائد أسامة الهواري من الحرس الجمهوري
وبملابس الإحرام ضابط أخر حرس جمهوري
والصورة الجماعية أيضا" هذا ليس محمود السيسي!!#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/vf6d8ej6Bi
مسارح وسيما .. وسيرك وأفيش— Ahmed (@Ahmedsa20589) September 30, 2019
وصورة المنيل .. وكاب الشاويش
وكلب الحراسه .. وكرسي الرياسه
وحبة سياسه .. وطربة حشيش
تذاكر ياهانم .. تذاكر يا بيه !!#نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/1VmrE1v0bk
لا اعلم من باع الوطن ولكن رايت من يدفع الثمن💔#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/vYG8BghPDW— ⏺ (@m_33ri) October 1, 2019
هو عفففتاح وانتصار حايخلفوا مين؟— Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) September 30, 2019
نفرح بكره شويه 😘😘
#نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/RhNaVi2wEw
عطوة كنانة صاحب فكرة #نازلين_الساعه_تلاته يحذر السيسي "لو طلاب ثانوي و اعدادي ضموا علي الموظفين هتتفشخ...دول لسانهم طويل"— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 30, 2019
وهنا يا سيسي تجد نفسك أمام السلاح الفتاك: الكوميديا السياسية اللتي تحشد https://t.co/dqQxxcbI8I