حركة حماس
الثلاثاء 26 يونيو 2018 14:36

وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يختتم زيارة إلى موسكو

موسى أبو مرزوق مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
مواقع التواصل الاجتماعي
اختتم وفد من قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها عددا من المسؤولين.

واستعرض الوفد، الذي ترأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، خلال الزيارة التي التقى فيها الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف العلاقات الثنائية بين الحركة وروسيا الاتحادية، كما تبادل الجانبان الآراء حول مختلف قضايا المنطقة، والوضع الفلسطيني.

وتطرق الوفد إلى مجمل المستجدات المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي، والتأكيد على موقف الحركة الثابت بضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وإتمام المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف إلى وجود تفكير روسي لدعوة مختلف الأطراف الفلسطينية إلى طاولة الحوار في موسكو لإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية تمهيدًا للوصول إلى وحدة التمثيل الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وبحث وفد حركة حماس مع بوغدانوف "صفقة القرن" والذي أوضح من جانبه، أن الولايات المتحدة لم تعرض على بلاده خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وأكد كذلك على ثبات الموقف الروسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والرغبة في دراسة تقديم مساعدات روسية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

المصدر
وسائل إعلام
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غزة
أبو مرزوق

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