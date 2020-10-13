التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:37

وفد إماراتي يضم وزيري المالية والاقتصاد يصل إلى إسرائيل قريبا

أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل في الطائرة الإسرائيلية لدى وصولها إلى أبو ظبي في أغسطس
الفرنسية
كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن أن الوفد الإماراتي الذي سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل سيضم وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين حكوميين آخرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصادر أيضا أن مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشفيز سيترأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه قريبا إلى الإمارات لمتابعة المحادثات حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس بالإجماع على صياغة اتفاقية السلام التي تم توقيعها الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات، ما يمهد للتصديق عليها من جانب الكنيست يوم الخميس القادم وسط توقعات حدوث ذلك بأغلبية ساحقة. 

 وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه اتفق في محادثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على عقد لقاء قريبا بينهما، كما دعا كل منهما الآخر لزيارة بلاده.

وكتب ابن زايد، في تغريدة على حسابه في تويتر "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؛ تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

وهذا هو أول اتصال هاتفي معلن بين المسؤولين، منذ حديثهما، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم 13 أغسطس/آب الماضي، الذي تم في ختامه الإعلان عن قرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقال نتنياهو في تغريدة إن إسرائيل تتطلع لاستقبال وفد إماراتي سيقوم بزيارة لإسرائيل قريبا، ردا على الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات إلى الإمارات.

إقرأ أيضا: نتنياهو يلتقي بن زايد قريبا.. حكومة إسرائيل تقر اتفاق التطبيع

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
وفد إماراتي
إسرائيل
تطبيع
بنيامين نتنياهو
محمد بن زايد آل نهيان

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