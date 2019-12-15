إسرائيل والإمارات
الأحد 15 ديسمبر 2019 18:28

وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر بأبوظبي

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
مواقع التواصل
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وفدا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجهوا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي عن مكافحة الفساد.

وأضافت الصحيفة أن "دينا زيلبر نائبة المدعي العام تترأس الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مسؤولين كبار من القسم الجنائي والدولي في النيابة العامة الإسرائيلية".

وتستضيف الإمارات، "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" خلال الفترة من الإثنين إلى الجمعة المقبلين.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، ينظم المؤتمر ديوان المحاسبة الإماراتي بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من 185 دولة.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020"، الذي ستشارك فيه إسرائيل.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

المصدر
الأناضول
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إكسبو 2020

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