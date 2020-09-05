مصر
السبت 5 سبتمبر 2020 15:25

وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي.. وتفاعل واسع

يوسف والي وزير الزراعة المصري الأسبق
وسائل التواصل
توفى يوسف والي وزير الزراعة المصري الأسبق اليوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم أنه سيتم تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

وشغل يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.

ولد يوسف أمين والي موسي ميزار في 2 من أبريل/نيسان عام 1930 وتخرج من كلية الزراعة، ولم يتزوج وتولى الوزارة عام 1984.

وواجه يوسف والي عقب "ثورة 25 يناير" 2011 عددا من القضايا بدءاً بقضية "المبيدات المسرطنه مرورا بمحاكمته بسبب "أرض البياضية" والكسب غير المشروع، ولكنه حصل على البراءة .

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنعه وأسرته من التصرف في أموال العقارية والسائلة والمنقولة على خلفية تحقيقات محكمة الاستئناف في القضية المعروفة بـ"فساد وزارة الزراعة" عام 2011، وألغت محكمة جنايات القاهرة القرار في مارس/ آذار 2018 .

وفور إعلان نبأ وفاته تفاعل رواد وسائل التواصل مع الخبر، وتركزت معظم التعليقات على الهجوم على الوزير الراحل الذي وصفه البعض بالفساد والإجرام والتسبب في انتشار السرطان قي مصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
وفاة
يوسف والي
فساد

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