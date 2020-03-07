فيروس كورونا
السبت 7 مارس 2020 14:06

وفاة نائبة في البرلمان الإيراني جراء إصابتها بفيروس كورونا

النائبة في البرلمان الإيراني- فاطمة رهبر
مواقع التواصل الاجتماعي
توفيت النائبة في البرلمان عن مدينة طهران "فاطمة رهبر" جراء إصابتها بفيروس كورونا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكان نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام قد توفي أيضا بعد  إصابته بالفيروس، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أمس الجمعة.

وفاطمة رهبر (56 عاما) كانت نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، ونائبة عن طهران في الدورات البرلمانية سابقة، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

وبعد أسبوعين من تأكيد أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، سجلت إيران أكبر عدد من الإصابات والوفيات في صفوف مسؤوليها بين الدول الموبوءة.

وتوفى عدد من المسؤولين الإيرانيين بعد الإصابة بالفيروس، وأعلن عن إصابة 23 نائبا في البرلمان بفيروس كورونا.

وعلقت السلطة التشريعية في إيران جلساتها إلى حين إشعار آخر، بعد رسالة وجهها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، قدم فيها توصية بتعطيل البرلمان.

فيروس كورونا

أصيب العديد من الشخصيات الإيرانية السياسية والعلمية والرياضية والاجتماعية والدينية بالوباء، منها السياسي المحافظ فريد الدين حداد عادل نجل غلام علي حداد عادل عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام مستشار المرشد الإيراني، وعدد آخر من مسؤولي البلديات والكوادر الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 145، بعد وفاة 21 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل عدد الإصابات إلى 5823 حالة. 

وأعلنت إيران في وقت سابق وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية، كما فرضت، الجمعة قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.

المصدر
وكالات
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