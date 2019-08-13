الثلاثاء 13 أغسطس 2019 18:36
وفاة مهندس تصدير الغاز المصري لإسرائيل حسين سالم
توفي، الثلاثاء، رجل الأعمال المصري حسين سالم، عن عمر يناهز 86 عامًا في إسبانيا، والذي اشتهر بلقب "مهندس تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل".
وفاة حسين سالم:
- وفق وسائل إعلام محلية بمصر، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، توفي اليوم رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا بعد رحلة طويلة مع المرض.
- نقلت الصحيفة عن سهير الشيخ، نجلة شقيقته عبر صفحتها على فيسبوك "انتقل إلى رحمة الله خالي الحبيب والأب الطيب الحنون رجل الأعمال حسين بك سالم، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان".
مهندس تصدير الغاز
- حسين سالم (مواليد 1933) رجل أعمال مصري - إسباني له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة (غاز شرق المتوسط المصرية EMG)، ومقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981-2011).
- واجه سالم، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز المصري لإسرائيل، إذ اتهمت جماعات معارضة مصرية شركة سالم ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.
خلفيات:
- عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، برز اسم حسين سالم كأحد أكبر رجال الأعمال المقربين من نظام مبارك، ولقبته وسائل الإعلام آنذاك بـ"رجل إسرائيل الأول في مصر"، و"مهندس صفقات تصدير الغاز المصري لتل أبيب".
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ألقي القبض على حسين سالم بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد ثورة يناير في مصر والتي أطاحت بنظام مبارك قبل أن تقرر محكمة إسبانية إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو.
- كانت محكمة مصرية قد قضت غيابيا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجماليها عن أربعة مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.
- انتهت القضايا التي كان يحاكم فيها حسين سالم بمصر بالبراءة والتصالح مع الدولة المصرية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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