سجون مصر
الأحد 25 أكتوبر 2020 19:35

وفاة معتقل مصري جديد جراء الإهمال الطبي

منطقة سجون في مصر
مواقع التواصل
توفي أمس السبت الدكتور مجدي زينهم الصفتي، 61 عامًا، داخل مستشفى سجن طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب منظمات حقوقية مصرية.

والدكتور مجدي الصفتي، هو طبيب بشري من محافظة المنوفية، اعتقل منذ عام 2015، وكان قد سبق اعتقاله في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 1987.

ويذكر أن الصفتي هو المعتقل رقم 70 الذي يتوفى داخل السجون المصرية خلال العام الحالي.

وكان الصفتي متهما بأنه أحد أبرز القيادات الفكرية لما كان يعرف بتنظيم "الناجون من النار"، والذي نُسبت إليه عملية اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبوباشا عام 1987، وكان رئيس مباحث آنذاك، وحُكم على الصفتي بالأشغال الشاقة المؤبدة.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
وفاة معتقل
الإهمال الطبي
سجون مصر

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان متحديا تهديدات واشنطن: لا تتأخروا (فيديو)
Thumbnail
خبير الأمراض المعدية الأمريكي يكشف موعد البت في لقاح كورونا
Thumbnail
أردوغان يطالب ماكرون مجددا بفحص حالته العقلية.. والاتحاد الأوربي يعلق (فيديو)
Thumbnail
علموا أولادكم محبة النبي المكرم ﷺ
Thumbnail
أسلم بعد إنتاجه فيلما مسيئا للرسول.. سياسي هولندي يدعم حملات المسلمين لمقاطعة فرنسا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: صحفية يمنية هاربة من الحرب تواجه الترحيل في السويد
  2. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  3. هل يمكن لتركيا الاستغناء عن الغاز الروسي؟
  4. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  5. شاهد: سكان صنعاء يستقبلون العيد وسط أزمة اقتصادية