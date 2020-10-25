الأحد 25 أكتوبر 2020 19:35
وفاة معتقل مصري جديد جراء الإهمال الطبي
توفي أمس السبت الدكتور مجدي زينهم الصفتي، 61 عامًا، داخل مستشفى سجن طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب منظمات حقوقية مصرية.
والدكتور مجدي الصفتي، هو طبيب بشري من محافظة المنوفية، اعتقل منذ عام 2015، وكان قد سبق اعتقاله في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 1987.
ويذكر أن الصفتي هو المعتقل رقم 70 الذي يتوفى داخل السجون المصرية خلال العام الحالي.
وكان الصفتي متهما بأنه أحد أبرز القيادات الفكرية لما كان يعرف بتنظيم "الناجون من النار"، والذي نُسبت إليه عملية اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبوباشا عام 1987، وكان رئيس مباحث آنذاك، وحُكم على الصفتي بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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