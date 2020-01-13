وفاة معتقل أمريكي في سجن مصري بعد إضرابه عن الطعام
وقالت منصة "نحن نسجل" الحقوقية على صفحتها بموقع تويتر: " وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل مستشفى سجن طرة".
وفاة المواطن المصري الأمريكي "مصطفى قاسم" داخل مستشفى سجن طرة pic.twitter.com/K8EWhMWUkc— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) January 13, 2020
وقالت الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي في تغريدة على تويتر: " توفي الآن المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم والمحكوم عليه في قضية فض رابعة نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين آخر تقتله الزنازين".
توفي الان المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم والمحكوم عليه في قضية فض رابعة نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين آخر تقتله الزنازين.— Aya Hijazi آية حجازي (@_AyaHijazi_) January 13, 2020
Mostafa Qassem, an American Egyptian, is yet another prisoner to die in Sis's prison. He died from a strike. #dead_in_prison pic.twitter.com/rkCTjhsYeP
ومصطفى قاسم، هو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، كان قد دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان قاسم (54 عاما) يواجه حكما بالسجن 15 عاما إثر إدانته في قضية فض اعتصام رابعة الشهيرة، بعد إلقاء القبض عليه في مصر عام 2013.
وفي ديسمبر الماضي أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره المصري سامح شكري قضية قاسم، المعتقل في مصر منذ أكثر من ست سنوات.
مصطفى قاسم اللي توفي النهاردة في مستشفى سجن طرة حكايته شديدة المأساوية وبتقول اد ايه مصر دولة يحكمها الحمق والغباء. مصطفى قاسم كان في مدينة نصر وقت فض رابعة، وبعد الفض كان ماشي هو ونسيبه والأمن طلب بشوف بطايقهم.— Abdelrahman Ayyash (@3yyash) January 13, 2020
وكان قاسم قد وجه رسالة من محبسه العام الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس، لمطالبة السلطات المصرية بالتدخل لإطلاق سراحه، مؤكدًا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي أحكاما متنوعة ضد 739 شخصًا تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".
الدكتور مصطفى قاسم ماااات 😧😧— Samhy Mostafa (@SamhyMostafa) January 13, 2020
حسبنا الله ونعم الوكيل
الراجل المحترم البلسم
مش مستوعب حتى الان ومش مصدق
ربنا ينتقم من الظلمة pic.twitter.com/loKSihrDGR
ومطلع 2018 بحث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية حبس قاسم وآخرين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، يقدر عددهم بـ20 شخصًا، وأكد في حينها أن السيسي وعد بالتعامل مع هذا الأمر، وفق ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.