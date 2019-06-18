الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:22
وفاة مرسي: الأمن يرفض تسليم الجثمان لأسرته ويفرض قيودا على جنازته
قال النائب العام المصري إنه تم التصريح بدفن جثة الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها، ولم يتضمن البيان أية تفاصيل أخرى عن باقي الإجراءات.
وقالت النيابة في بيان مقتضب إنها أمرت بدفن جثمان محمد مرسي (68 عاما) وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. لكنها توضح النيابة النتائج التي انتهت إليها لجنة الطب الشرعي.
التصريح بالدفن:
- كشف مصدر لـ " الجزيرة مباشر" إن قوات الأمن ترفض تسليم جثمان الرئيس الراحل محمد مرسي لأسرته.
- أضاف المصدر أن قوات الأمن أبلغتهم بدفنه بعد ساعة من الآن في المقابر العامة بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة واقتصار حضور الجنازة على اثنين من أبنائه، ومنع زوجته وبقية أبنائه من الحضور.
- أضاف المصدر بأن السلطات رفضت طلبا من أسرة مرسي بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية وفقا لوصيته بأن يدفن بجوار والدته هناك.
- قال عبد الله محمد مرسي نجل الرئيس المصري السابق الذي توفي في وقت سابق، أمس الاثنين، إن السلطات رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة.
- قال عبد الله لرويترز إن أسرة الرئيس السابق لا تعرف موقع الجثمان وإن وسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي عبر المحامين.
- أكد شهود عيان أن قوات الأمن فرضت طوقا حول مقابر "الوفاء والأمل" في منطقة مدينة نصر شمال شرقي القاهرة، بعدما ذكرت مصادر أنه تقرر دفن مرسي بها.
وبثت وكالة "رويترز" للأنباء صورا قالت إنها لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة المصرية القاهرة اتخذتها السلطات بعد إعلان وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأوضحت الوكالة أن من بين الأماكن التي شددت حولها الإجراءات الأمنية سجن طرة الذي كان يعتقل فيه الرئيس المصري الراحل.
ويأتي ذلك عقب إعلان السلطات المصرية وفاة محمد مرسي بعد إحدى جلسات محاكمته.
وفاة الرئيس محمد مرسي:
- في وقت سابق أمس الإثنين، أعلنت السلطات المصرية وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال النائب العام المصري إنه توفي أثناء جلسة محاكمته.
- قال التلفزيون المصري إن مرسي أصيب بنوبة إغماء أثناء حضوره جلسة ضمن إحدى القضايا التي يحاكـم فيها، قبل أن تؤكد عائلته ذلك. وقال محاموه أنهم لا يعلمون بإجراءات ما بعد الوفاة.
- تأتي وفاة الرئيس المصري المعزول بعد ست سنوات قضاها في السجن، عقب عزله عام 2013 إثر الانقلاب الذي استهدف نظامه، إذ كان مرسي أّول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
- أعلنت النيابة العامة المصرية، أنها تقلت إخطارا بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة. ثم أفاد تقرير طبي أن مرسي كان قد توفي عندما وصل إلى المستشفى.
- أشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن المتوفَـى طلب الحديث أثناء المحاكمة فسمحت له المحكمة بذلك، فتحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته داخل قفص الاتهام سقط مغشيًا عليه.
- ذكرت النيابة أن التقرير الطبي الأولي أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرة حديثة في جثمان المتوفى.
- نوهت بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة جثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحكمة.
- أمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس المتوفى، كما انتدب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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