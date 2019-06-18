الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:06
وفاة محمد مرسي.. "صمت" داخل مصر و"غضب" خارجها
وسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، خلال جلسة محاكمته عصر الإثنين، تنتاب حالة خفوت بين الأوساط الرسمية المصرية.
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فبينما اكتفت مصر رسميا عبر التلفزيون الرسمي بخبر عن وفاته ثم صدر بيانان للنائب العام المصري نيبل صادق حول تفاصيل الوفاة وتصريح بدفن الجثة، توالت الإدانات محليا وإقليميا ودوليا على المستويين الشعبي والحقوقي في المجمل.
الداخل المصري.. خفوت
نعي وانتقادات دولية
الصابر المحتسب
مسيرة نضالية
عملية اغتيال
تحقيق دولي
- الأمير مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي قال إن مرسي اتهم بالخيانة لكن "الخونة هم الذين اغتصبوا إرادة وسيادة الشعب المصري وقتلوا المئات".
- الأمير مولاي هشام: إن حالة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي هي مأساة كل المصريين المطالبين بالديمقراطية الذين مصيرهم ما بين التعذيب والاختفاء والاعتقال والمنفى.
مظاهرة أمام قنصلية مصر بإسطنبول
- تظاهر مئات الأتراك والمصريين وأبناء الجاليات العربية بتركيا، مساء الإثنين، أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، عقب الإعلان عن وفاة محمد مرسي.
- رفع المتظاهرون خلال الوقفة التي دعت إليها العديد من المنظمات والأحزاب، الأعلام المصرية والتركية وصور مرسي.
- طالب المتظاهرون بفتح تحقيق دولي واسع في وفاة مرسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.
"محطة فارقة"
- نعى نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، كمال الخطيب، الإثنين، الرئيس الراحل محمد مرسي.
- الخطيب قال في شريط مصور، نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب" إن رحيل مرسي هو محطة فارقة في تاريخ مصر، بل في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، سيكون يوم استشهاده إن شاء الله بداية لحراك مصري ثوري مبارك".
- الخطيب أضاف: باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، باسم المشروع الإسلامي في الداخل، نبعثها تعزية ومواساة لعائلة الشهيد محمد مرسي".
- الخطيب أشار إلى أن مرسي لن يكون اسما يغيب عن الأذهان، بل سيكون مدرسة مباركة ستلمس آثارها كل الأمة الإسلامية.
- في نواكشوط، تظاهر العشرات أمام السفارة المصرية في العاصمة الموريتانية نواكشوط للمطالبة بتحقيق دولي في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
- طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق دولي شفاف في ملابسات وفاة مرسي.
- اعتبر الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي (2011: 2014)، أن "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وإنسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".
- قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، إن الرئيس المصري السابق مرسي "قضى حياته مدافعا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس، والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني 2012 على قطاع غزة".
- حركة "الإصلاح الآن" الإسلامية بالسودان قالت في بيان، إن مرسي "كان يضع الدين ومصر صوب أعينه، ونطالب بالتحقيق حول أسباب وفاته".
- نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، قالت عبر "تويتر"، إن وفاة مرسي تمثل "خسارة كبيرة للديمقراطية".
خلفيات:
- أمس الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
- أوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها، وصرح النائب العام المصري، نبيل صادق، بدفن جثته.
- محمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ الإطاحة به من الحكم إثر انقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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