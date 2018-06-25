كأس العالم 2018
الاثنين 25 يونيو 2018 23:47

وفاة محلل رياضي مصري متأثرا بالهزيمة أمام السعودية

عبد الرحيم محمد، لاعب الزمالك السابق
عبد الرحيم محمد، لاعب الزمالك السابق
توفي محلل رياضي مصري متأثر بهزيمة منتخب بلاده أمام السعودية بهدفين مقابل هدف في وداع كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن "عبد الرحيم محمد" لاعب الزمالك في ثمانينيات القرن الماضي ومدرب فريقي المنصورة والمريخ السابق توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال وجوده في التلفزيون المصري لتحليل مباراة مصر والسعودية في ختام مشوارهما بكأس العالم في روسيا.

ولفظ عبدالرحيم محمد أنفاسه الأخيرة في مستشفى قصر العيني في القاهرة إثر نقله إليها بعد تأثره بالخسارة أمام السعودية 2-1 خلال وجوده بقناة النيل للرياضة لتحليل اللقاء اليوم.

وهزت السعودية شباك مصر بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوطين لتقلب تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 في ختام مشاركتهما في كأس العالم بعدما تأكد خروجهما قبل مواجهتهما في المباراة الأخيرة لفرق المجموعة الأولى.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كأس العالم 2018
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السعودية
وفاة
عبد الرحيم محمد

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