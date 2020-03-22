فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 23:23

وفاة لواء بالجيش المصري جراء إصابته بفيروس كورونا

الجيش المصري يعقم جامعة عين شمس
مواقع مصرية
قال الجيش المصري إن لواء أركان حرب توفي اليوم، الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا، ليتأكد بذلك خبر نشرته منظمة حقوقية قبل أسبوع عن إصابة مجموعة من قيادات الجيش بالفيروس.

وقال الجيش المصري في بيان نشرته وسائل الإعلام في مصر " تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابن من أبنائها لواء أ.ح. خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

كانت منظمة "نحن نسجل" قد ذكرت في 13 من مارس/آذار الجاري أنها حصلت على "معلومات موثقة  من مصادرها الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، كان من بينهم اللواء أركان حرب/ شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا وكذلك سائقه (مجند) بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية."

وأضافت المنظمة " أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء/ شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء وارتفاع درجة الحرارة عليه أثناء اجتماع له مع اللواء/ محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين."

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا
مصر
الجيش المصري

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