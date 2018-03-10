تشيلي
السبت 10 مارس 2018 12:31

وفاة لاعب في نادي فرنسي أثناء نومه

لاعب كرة القدم التشيلي الراحل توماس رودريغيز
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أعلن نادي تور الفرنسي، أمس الجمعة، وفاة لاعب كرة القدم التشيلي توماس رودريغيز عن عمر يناهز 18 عامًا.

ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، "توفي رودريغيز، الذي لعب عدة مرات لفريق النادي، خلال نومه ليلة الخميس".

وأضاف "نعيش حالة من الحزن بعد رحيل النجم التشيلي".

وعقب الإعلان عن حالة الوفاة قررت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين تأجيل مباراة تور مع فالنسيان، التي كانت من المقررة مساء أمس الجمعة.

كما تقرر الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية في نهاية هذا الأسبوع.

وتعد تلك الواقعة هي الثانية التي تشهدها الملاعب الأوربية خلال أيام، بعدما أعلن فيورنتينا الإيطالي الأحد الماضي وفاة قائده دافيدي أستوري بشكل مفاجئ داخل غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق استعدادًا لمواجهة أودينيزي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وأعلن النادي الإيطالي في بيان "عدم وجود شبهة جنائية بعد تشريح الجثة، وأن الوفاة طبيعية".

المصدر
الأناضول
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دافيدي أستوري

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