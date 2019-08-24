السبت 24 أغسطس 2019 23:09
وفاة شخص وإصابة العشرات في أمريكا بسبب السجائر الإلكترونية
قال مسؤولون أمريكيون إن الهيئات الصحية الأمريكية تحقق حاليا في وفاة شخص وإصابة ما يقرب من 200 آخرين بأمراض مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.
التفاصيل:
- إلينا أرياس، نائبة مدير قسم الأمراض غير المعدية في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قالت يوم الجمعة، إن المركز ومسؤولي الصحة في الولايات وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية يحققون الآن في 193 حالة محتملة لأمراض رئوية، ربما تكون مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.
- سجلت في ولاية إلينوي إحدى هذه الحالات، والتي تسببت في وفاة أحد السكان البالغين بعد نقله إلى المستشفى مصابا بمرض تنفسي حاد بعد تدخينه سجائر إلكترونية، وفق ما أعلنه مسؤولو الولاية يوم الجمعة.
- قد تكون هذه أول حالة وفاة في الولايات المتحدة تتعلق بتدخين السجائر الإلكترونية.
- أبلغ عن إصابة 193 حالة في 22 ولاية، ولكن لم يتأكد أن جميعها ناتج عن السجائر الإلكترونية، حسب أرياس.
- العديد من هذه الحالات كانت لمراهقين وشباب.
- طلبت إدارات الصحة في ولايتي ويسكنسن وإلينوي من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المساعدة في التحقيق في هذه الحالات.
- أرياس قالت إن المحققين لم يحددوا منتجا ولا مركبا محددا يمكن أن يكون مرتبطا بجميع الحالات المؤكدة.
- ميتش زيلر، مدير مركز منتجات التبغ في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قال يوم الجمعة: "من المحتمل أن تكون بعض هذه الحالات قد وقعت بالفعل ولم ننتبه لها" قبل التحقيق الحالي.
- مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قالت إنه لا يوجد دليل على أن الأمراض المعدية هي السبب في هذه الحالات.
- في ولاية إلينوي نقل 22 شخصا إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض في الجهاز التنفسي عقب تدخينهم السجائر الإلكترونية، وفقا لجنيفر لايدن، كبيرة المسؤولين الطبيين وأخصائي علم الأوبئة في وزارة الصحة بولاية إلينوي.
- الأعراض المشتركة لهذه الحالات تتضمن ضيق التنفس والسعال وآلام في الصدر، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض ومسؤولي الصحة في إلينوي.
- بعض التقارير تشير أيضا إلى أعراض أخرى مثل القيء والإرهاق والإسهال.
المصدر
الجزيرة مباشر
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