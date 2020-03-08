الأحد 8 مارس 2020 23:41
وفاة شاب مصري بسبب ضغط العمل ورفاقه ينفجرون على مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبر وفاة الشاب شهاب عثمان بسبب ضغط العمل، حسب شهادات زملائه في العمل.
وكتب أحد أصدقاء شهاب أن مكان العمل رفض إعطاءه إجازة بسبب "عدم وجود من يعوض غيابه، الأمر الذي أدى لوفاته بسبب الإرهاق الشديد".
المنشور تسبب في حالة غضب على مواقع التواصل، إذ أكد مستخدمو المنصات أن بيئة العمل في المؤسسات المصرية، تضغط على العاملين بها، وأن الحادث لم يكن الأول من نوعه.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي