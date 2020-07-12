فيروس كورونا
الأحد 12 يوليو 2020 10:24

وفاة شاب أمريكي شارك في "حفلة كورونا"

يقام حفل كورونا للتأكد ما إذا كان الفيروس حقيقيا ثم يوزع المال على أول مصاب بالفيروس
الفرنسية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، وفاة شاب في مستشفى بولاية تكساس، متأثرا بمضاعفات كورونا، عقب التقاطه المرض فيما تسمى "حفلة كورونا".

وكان الشاب الثلاثيني قد نقل إلى مستشفى ميثوديست في مدينة سان أنطونيو، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت الطبيبة جاين أبيلبي، أن المتوفى نقل إلى المتشفى بعد حضوره حفلة أقامها شخص أصيب بكورونا، وكانت الفكرة من ورائها هو جمع الناس في مكان، والتأكد من إن كان الفيروس حقيقيا، وإن كان سيصاب أحدهم.

وأضافت الطبيبة "قبيل وفاة الشاب، قال رفاقه ممن حضروا الحفلة للممرضة، إنهم قد ارتكبوا خطأ بظنهم أن الفيروس مجرد خدعة".

وكان مسؤولون أمريكيون في ولاية ألاباما قد حذروا من أن طلابا جامعيين يقيمون حفلات كورونا تتضمن منح مكافآت مالية لأول شخص يصاب بالفيروس.

ووصل عدد الوفيات بسبب كورونا  في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 132 ألف وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات منذ تفشي المرض 3 ملايين و97 ألفا.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات.

ووصل عدد الإصابات عالميا إلى 12 مليون و322 ألفا، والوفيات إلى 556 ألفا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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