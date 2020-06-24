وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين شيخ المقاومة الفلسطينية
وقال نسيم ياسين، ابن أخ الشهيد أحمد ياسين: توفيت اليوم في مدينة غزة زوجة الشهيد (زوج عمه) أحمد ياسين، حليمة ياسين (76 عاما) بعد صراع مع المرض.
وفاة زوجة الشهيد الشيخ أحمد ياسين شهيد الفجر رحمهما الله #فريق_فرسان_الأقصى pic.twitter.com/jpyTqGssXj— نور (@LLbpm4JHlgmhSvc) June 24, 2020
من جهتها قالت حركة حماس في بيان: ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، ينعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الحاجة المجاهدة حليمة ياسين زوجة الشهيد القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين.
وأضاف هنية في البيان،: أنها وافتها المنية، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في مراحله كافة.
وفاة زوجه الشيخ المؤسس لحركه حماس احمد ياسين pic.twitter.com/et3aLALscQ— ALI (@YUALI79) June 23, 2020
ولفت إلى أنها المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده رحمه الله.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة زوجة ياسين، ونشر العشرات منشورات رثاء وذكر لمناقبها، وثناء على تضحياتها.
انتقلت إلى رحمة الله الحاجة حليمة ياسين، زوجة الشيخ الشهيد أحمد ياسين.— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 23, 2020
سيرة طويلة من الصبر والعطاء، عاشتها مع الشيخ بظروفه الصحية المعروفة.
أنجبت له 3 أبناء و8 بنات.
سلام عليها وعلى كل الصابرات في فلسطين؛ وكل حواضر الأمة.
"إِنَّما يُوَفَّى الصَّابرُونَ أَجْرهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ".
وفي 22 مارس/ آذار عام 2004، تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين، في قصف إسرائيلي، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله، شرقي مدينة غزة.
رحم الله أم محمد زوجة الشيخ المجاهد أحمد ياسين كانت قائمة على خدمة الشيخ ياسين وصابرة ومحتسبة بعد استشهاده على يد الصهاينة، اللهم اسكنها وزوجها الجنة وألهم أهلها الصبر والسلوان . #غزة pic.twitter.com/PqNIb5vGLz— حسين صالح السبعاوي (@husein_alsabawi) June 24, 2020
وأسسّ ياسين، برفقة آخرين، في قطاع غزة، يوم 14 ديسمبر/كانون أول 1987، تنظيما لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق عليه اسم حركة حماس.