قطاع غزة
الأربعاء 24 يونيو 2020 09:58

وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين شيخ المقاومة الفلسطينية

وفاة حليمة ياسين زوجة الشيخ أحمد ياسين بعد صراع مع المرض
مواقع التواصل
توفيت، مساء الثلاثاء، بمدينة غزة زوجة الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد صراع مع المرض.

وقال نسيم ياسين، ابن أخ الشهيد أحمد ياسين: توفيت اليوم في مدينة غزة زوجة الشهيد (زوج عمه) أحمد ياسين، حليمة ياسين (76 عاما) بعد صراع مع المرض.

من جهتها قالت حركة حماس في بيان: ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، ينعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الحاجة المجاهدة حليمة ياسين زوجة الشهيد القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين.

وأضاف هنية في البيان،: أنها وافتها المنية، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في مراحله كافة.

ولفت إلى أنها المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده رحمه الله.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة زوجة ياسين، ونشر العشرات منشورات رثاء وذكر لمناقبها، وثناء على تضحياتها.

وفي 22 مارس/ آذار عام 2004، تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين، في قصف إسرائيلي، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله، شرقي مدينة غزة.

وأسسّ ياسين، برفقة آخرين، في قطاع غزة، يوم 14 ديسمبر/كانون أول 1987، تنظيما لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق عليه اسم حركة حماس.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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وفاة
أحمد ياسين
حماس

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