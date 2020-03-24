فيروس كورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 16:01

وفاة رجل في الولايات المتحدة إثر تناوله عقارا لكورونا بشّر به ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مسنا وزوجته مصابان بفيروس كورونا، تعاطيا دواءً بشّر الرئيس ترمب بأنه فعال في علاج الوباء، فمات الرجل في الحال واُدخلت الزوجة العناية المركزة.

الرجل وزوجته في الستين من العمر من مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية تعاطيا فوسفات الكلوركين، وهو مكون الدواء الذي كان الرئيس ترمب يبشر بأنه فعال في علاج الكورونا، دون أي إشراف طبي، بعد ثبات إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فمات الرجل في الحال واُدخلت الزوجة العناية المركزة.

وكان الرئيس ترمب قد أشار لعقار الكلوركين باعتباره علاجًا محتملًا لفيروس كورونا المستجد، في تغريدة له السبت قال فيها "تناول مادتي الهيدروكسيكلوريكين والأزيثروميسين معا ربما يمثل فرصة حقيقية كأحد أكبر مغيري اللعبة في تاريخ الطب".

غير أن شركة بانر هيلث للرعاية الصحية قالت في بيان لها أن المادة "يشاع استخدامها أيضًا في تنظيف أحواض السمك وخزانات الأسماك".

وأضاف البيان "عقار الكلوركين مصدق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء كعلاج للملاريا والذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي، لكنه لم يوافق عليه باعتباره علاجًا لفيروس كورونا".

المصدر
الجزيرة مباشر
سي إن إن
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فيروس كورونا
عقار
ترمب

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