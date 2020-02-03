مصر
الاثنين 3 فبراير 2020 09:24

وفاة رجل أعمال وصحفييْن تفجر غضبا حول نزيف الطرق في مصر

وفاة خالد بشارة رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية إحدى شركات نجيب ساويرس
مواقع التواصل
عبر ناشطون مصريون عن غضبهم بسبب ما أسموه بنزيف الطريق المستمر، بعد وفاة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، المالكة لنادى الجونة الرياضي، وصحفييْن في حادثي تصادم.

 وتوفي خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والصحفيان أحمد منسي وزكية هداية، في حادثين منفصلين.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الإهمال في صيانة الطرق، والتجديدات المستمرة "غير المدروسة" هي السبب في موت الآلاف شهريًا على الطرق السريعة في مصر، إلى جانب "انعدام خبرة" سائقي وسائل النقل، وتزايد "تعاطي المخدرات".

خالد بشارة، الذي اعتبره البعض قدوة ومصدر إلهام في مجتمع الأعمال المصري، لم يشفع له كل ذلك مع غياب الإسعاف السريع والطرق غير المجهزة، ليودعه أصدقاؤه ومحبوه، في حادث تصادم سيارتين فجر يوم الجمعة الماضي بميدان الرماية في محافظة الجيزة.

وقال عنه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنه يعتبره مساعده و"يده اليمنى" والذي يعتمد عليه دومًا.

كما نعى ناشطون وإعلاميون الصحفيين منسي وهداية بكلمات مؤثرة، وتداول رواد منصات التواصل، خبرًا منذ عامين عن احتلال مصر مقدمة الدول في عدد وفيات حوادث الطرق متسائلين، هل مازالت مصر تحتل المركز الأول؟

وفي منتصف الشهر الماضي، فقدت طبيبتان وسائق وعامل، في حادث مروري إثر انقلاب حافلة طبيبات المنيا جنوبي مصر، أثناء توجههن لحضور مؤتمر صحة المرأة في القاهرة، بعد استدعائهن على عجل وتهديدهن بالجزاء في حالة عدم الحضور.

وفي أواخر العام الماضي، لقي 29 شخصا في حادثين مروريين في شمال وشرق مصر، بينهم 23 من العمال كانوا يستقلون الحافلة وإن معظمهم كانوا في طريق عودتهم إلى محافظة دمياط بعد انتهاء يوم عملهم في مصنع بمدينة بورسعيد التي تطل على البحر المتوسط بشمال البلاد.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الحوادث بلغ أكثر من 14 ألف حادث خلال المدة من 2005 حتى 2017، وشهد عام 2017 أعلى عدد من الحوادث بلغ 1793 حادثا.

وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر 5220 حادثا في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثا في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع عددها بمعدل 17.9 %.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
مصر
خالد بشارة
حوادث طرق
ساويرس
غضب

اقرأ أيضا

Thumbnail
فقد عائلته بالكامل.. سوري يحتضن جثث أطفاله ويبكي بمرارة (فيديو)
Thumbnail
سعودي يسيء للكويت على مواقع التواصل والكويتيون يردون [فيديو]

الأكثر قراءة

  1. فقد عائلته بالكامل.. سوري يحتضن جثث أطفاله ويبكي بمرارة (فيديو)
  2. وفاة رجل أعمال وصحفييْن تفجر غضبا حول نزيف الطرق في مصر
  3. سعودي يسيء للكويت على مواقع التواصل والكويتيون يردون [فيديو]
  4. الجزائر وتونس تقترحان استضافة جلسات حوار ليبية
  5. تنظيم القاعدة يتبنى هجوما نفذه سعودي بقاعدة أمريكية بفلوريدا