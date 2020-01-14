أعلام ومشاهير
الثلاثاء 14 يناير 2020 01:02

وفاة المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان

المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان
فيسبوك
توفي المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان عن عمر يناهز 89 عاما بعد معاناة مع المرض.

وأعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على موقعه الإلكتروني وفاة هوفمان الذي كان يشغل عضويته الشرفية.

ووصف المجلس هوفمان بـ"المفكر الرائع والباحث وبأنه شخصية عالمية المستوى ومصدر إلهام لكثير من الناس والأجيال".

ونعى الأزهر الشريف المفكر والسياسي الألماني مراد هوفمان.

وقال الأزهر في بيان له إن الراحل ساهم في الفكر الإسلامي بعدد كبير من المؤلفات بينها "الإسلام كبديل" و"الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود" وكتاب "الطريق إلى مكة".

وأشار بيان الأزهر إلى أن تلك المؤلفات أحدثت نقاشات واسعة في الأوساط الثقافية والفكرية داخل ألمانيا وخارجها، حيث تحدث فيها عن عظمة الإسلام وتفرده وقدرته كدين إلهي على قيادة البشرية في المستقبل.

وأكد أن كتابات هوفمان "أثرت في كثير من المسلمين وغير المسلمين".

كما نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، هوفمان، قائلا إنه "دافع عن الإسلام برؤية عصرية".

وأضاف أن هوفمان "وضع ثقافته وخبرته الدبلوماسية في خدمة الدعوة الإسلامية بمفهوم عصري وقراءة واعية للحضارة الإسلامية ".

ولد ويلفريد هوفمان، الذي أصبح اسمه فيما بعد مراد هوفمان عام 1931 في ألمانيا، وشهد الحرب العالمية الثانية وحصل على الدكتوراه في القانون الألماني عام 1957 من جامعة ميونيخ.

وعمل هوفمان في الخارجية الألمانية ثم كان سفيرا لبلاده في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر والمغرب فكان ذلك سببا في معرفته بالإسلام وتعاليمه عام 1980.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مراد هوفمان
أقليات مسلمة
ألمانيا
مسلمون ألمان

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب ينشر صورة لبيلوسي بالحجاب ويتهمها بالتحالف مع إيران
Thumbnail
واشنطن تطرد 21 عسكريا سعوديا بسبب هجوم فلوريدا

الأكثر قراءة

  1. وفاة المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان
  2. ترمب ينشر صورة لبيلوسي بالحجاب ويتهمها بالتحالف مع إيران
  3. واشنطن تطرد 21 عسكريا سعوديا بسبب هجوم فلوريدا
  4. جنود أمريكيون يروون لحظات القصف الإيراني على قاعدتهم بالعراق
  5. وفاة معتقل أمريكي في سجن مصري بعد إضرابه عن الطعام