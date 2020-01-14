وفاة المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان

توفي المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان عن عمر يناهز 89 عاما بعد معاناة مع المرض.

وأعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على موقعه الإلكتروني وفاة هوفمان الذي كان يشغل عضويته الشرفية.

ووصف المجلس هوفمان بـ"المفكر الرائع والباحث وبأنه شخصية عالمية المستوى ومصدر إلهام لكثير من الناس والأجيال".

ونعى الأزهر الشريف المفكر والسياسي الألماني مراد هوفمان.

وقال الأزهر في بيان له إن الراحل ساهم في الفكر الإسلامي بعدد كبير من المؤلفات بينها "الإسلام كبديل" و"الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود" وكتاب "الطريق إلى مكة".

وأشار بيان الأزهر إلى أن تلك المؤلفات أحدثت نقاشات واسعة في الأوساط الثقافية والفكرية داخل ألمانيا وخارجها، حيث تحدث فيها عن عظمة الإسلام وتفرده وقدرته كدين إلهي على قيادة البشرية في المستقبل.

وأكد أن كتابات هوفمان "أثرت في كثير من المسلمين وغير المسلمين".

كما نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، هوفمان، قائلا إنه "دافع عن الإسلام برؤية عصرية".

وأضاف أن هوفمان "وضع ثقافته وخبرته الدبلوماسية في خدمة الدعوة الإسلامية بمفهوم عصري وقراءة واعية للحضارة الإسلامية ".

ولد ويلفريد هوفمان، الذي أصبح اسمه فيما بعد مراد هوفمان عام 1931 في ألمانيا، وشهد الحرب العالمية الثانية وحصل على الدكتوراه في القانون الألماني عام 1957 من جامعة ميونيخ.

وعمل هوفمان في الخارجية الألمانية ثم كان سفيرا لبلاده في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر والمغرب فكان ذلك سببا في معرفته بالإسلام وتعاليمه عام 1980.