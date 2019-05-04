وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور بعد صراع مع السرطان
وفاة علياء عبد النور وهي مقيدة بسرير أحد مستشفيات بلدها
- مركز الإمارات لحقوق الإنسان (مقره المملكة المتحدة) قال إن "معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور فارقت الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان".
- المركز أشار، في بيان له، إلى أنها "كانت مقيدة داخل مستشفى توام بالإمارات". مضيفا أن "صلاة الجنازة ستقام عليها عصر السبت بمسجد مقبرة الجرف (شمال)".
- تقارير حقوقية ذكرت أن المعتقلة علياء عبد النور كانت تعاني أوراما سرطانية، وتليفا في الكبد.
- البيان اتهم السلطات الإماراتية بـ"تجاهل كل الأصوات المنادية بالإفراج الصحي عن عبد النور من أجل أن تقضي ما بقي من أيامها وسط عائلتها".
- البيان قال إنها "بقيت مقيدة إلى سريرها في ظروف غير إنسانية داخل المستشفى لآخر لحظة حتى توفيت".
عاجل:— شؤون إماراتية (@EmiratiAffairs) May 4, 2019
وفاة المعتقلة المصابة بالسرطان #علياء_عبدالنور بعد معاناة مع المرض ورفض السلطات الإماراتية الإفراج عنها بالرغم من المناشدات الدولية لتقضي آخر أيامها بين أفراد عائلتها.#وفاة_المعتقلة_علياء_عبدالنور pic.twitter.com/JxRdPl9Av2
ردود فعل النشطاء
- فور إعلان وفاتها انهالت التعليقات الغاضبة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين السلطات الإماراتية بالإهمال وعدم الإنسانية.
خالص الشكر والتقدير لوزارات السعادة والتسامح واللامستحيل في #الإمارات ...— عادل مرزوق (@adelmarzooq) May 4, 2019
المعتقلة الإماراتية #علياء_عبدالنور فارقت الحياة وهي معتقلة..
فتاة مصابة بالسرطان وفي الأيام الأخيرة من حياتها.. لم يشفع لها عام التسامح ولا لوائح وزارة السعادة واللامستحيل في أن تموت في حضن والدتها.. pic.twitter.com/I1bdlGNOKu
المعتقلة الإماراتية #علياء_عبدالنور، توفيت هذا اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان في سجون الإمارات. والداها ووالدتها ناشدوا السلطات الإماراتية كثيراً، للإفراج عنها، لتعيش آخر أيامها مع عائلتها، لكن الحكومة الإماراتية رفضت ذلك، وأصرّت على أن تموت في زنزانتها !— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 4, 2019
هذه هي دولة "التسامح"؟!
نظام اللامستحيل في #الامارات بؤكد ان— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 4, 2019
من المستحيل ان يتمتع هذا النظام الشيطاني بالإنسانية او العدل اواحترام حقوق الانسان
من المستحيل ان يتحلى بالرحمة او الرشاد
من المستحيل ان يكون حاكم #أبوظبي إنسان بل هو نوع نادر من أشباه الرجال الزعران#علياء_عبدالنور pic.twitter.com/6QXZNr83q6
تعازينا لأسرة الفقيدة #علياء_عبدالنور ولشرفاء و #أحرار_الإمارات ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 4, 2019
ذهبت إلى بارئها تشتكي .. سجّانا ومسؤولين في #أبوظبي الذين رفضوا الإفراج عنها وهي المصابة بمرض السرطان ..
ماتت والقيد بيدها .. سيوضع يوم القيامة في أعناق كل ما ساهم بمعاناتها ..
رحم الله #علياء .. ستظل في علياء ..
هل تعلمون جريمة الحُرّة الإماراتية #علياء_عبدالنور لتموت بسجون المجرم #بن_زايد بلا رحمة؟— احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) May 4, 2019
ناشطة اجتماعية جمعت تبرعات ومساعدات مالية للنساء والأطفال والمتضررين من الحرب في سوريا
تبنّت أرامل وأيتام،وساعدت بعض الأسر المحتاجة المقيمة في #الإمارات
إنها سيدة #التسامح والعطاء الحقيقية
👇 pic.twitter.com/Y8JSKDYMVh
تعازينا لوالد #علياء_عبدالنور الذي كان يواسيها ويقول لها :"لا تبكين يا علياء لا تبكين، الله يردك إلي"— حمد الشامسي (@ALshamsi789) May 4, 2019
في هذا المقطع تستمع لمحادثة بين علياء ووالدها #وفاة_المعتقلة_علياء_عبدالنور pic.twitter.com/hwGMIIqLih
توفيت المعتقلة الاماراتية #علياء_عبدالنور بعد تعايشت مع— الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) May 4, 2019
ظلم الاعتقال،، وقسوة التعذيب،،
ووحشة السجن ،،ومعاناة المرض،،
واعظمها حسرة الاهل لفراقها،،
كم كانت نهاياتك مؤلمة يا اخيتي لكننا نقول ما يرضي الله وما يسعفنا أن الحياة قصيرة ولكنها دوارة والاهم "وما كان ربك نسيا"
خلفيات:
- اعتقلت علياء عبد النور من منزلها في مدينة عجمان في 28 من يوليو/ تموز 2015، بتهمة "مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات"، حسب البيان.
- تعرضت عبد النور، وفق المصدر ذاته للإخفاء القسري لمدة 4 أشهر بعد اعتقالها، ولم تخبرها السلطات بالتهم الموجهة إليها ولا بمكان سجنها.
رحم الله #علياء_عبدالنور التي فضحت باستشهادها النظام المتجبر القمعي في #ابوظبي الذي لم يرحم مريضه بالسرطان لتعيش آخر أيامها خارج السجن، هذا النظام أحد أهم أسباب ما يمر بمنطقتنا من ويلات و مظالم. اللهم و نحن علي أعتاب الشهر الكريم انتقم من حكام ابو ظبي بحق دعوة كل مظلوم— Amr Darrag (@amr_darrag) May 4, 2019
- طوال الأشهر الأربعة الأولى من الاعتقال، عاشت علياء رهينة إخفاء قسري في زنزانة انفرادية من دون فراش ولا غطاء سوى الضوء القوي للمصباح المركز على جسدها، بالإضافة إلى المنع من زيارة الأسرة لها أو معرفة مكان اعتقالها.
- استمر التعذيب والإخفاء من دون محاكمة ثمانية أشهر أخرى، تعرضت فيها علياء -وفق أسرتها- لصنوف من التعذيب، شمل تقييد الأطراف إضافة إلى إجبارها على الوقوف ساعات طويلة.
صلاة الجنازة— جنائز الإمارات (@Janaza_uae) May 4, 2019
عجمان بعد صلاة العصر
السبت 4/5/2019
جنازة[ علياء عبدالنور محمد ] يرحمها الله
بمسجد مقبرة الجرف
- وفق مصادر أسرتها التي نقلها حقوقيون غربيون أيضا- تعرضت علياء للتحقيق تحت التعذيب، حيث عذبت وهي معصوبة العينين لفترات تمتد لأكثر من 18 ساعة، إضافة إلى إجبارها على خلع الحجاب.
- عرضت عبد النور أمام المحكمة بتهمة "تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية خارجية، وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات".
عزاؤنا إلي كل أحرار الأمة في وفاة الأخت #علياء_عبدالنور التي قضت في سجون بن زايد سنوات من الإعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقها ... رحمة الله ومغفرته ورضوانه عليها .. ولعنة الله علي قاتليها .. وعند الله تجتمع الخصوم ولا قوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/IdmS9U33fZ— مصطفي الدوفاني (@Alduofani) May 4, 2019
- ذكر البيان أنه "رغم ثبوت مرض علياء مجددا بمرض السرطان بعد اعتقالها وتدهور صحتها، فقد تم إبقاؤها في السجن في ظروف سيّئة مع غياب العلاج الفعال".
- سبق أن طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الإمارات، بالإفراج الفوري عن الناشطة الراحلة.
#الامارات71 | مركز الإمارات لحقوق الإنسان: ستظل قصة #علياء_عبدالنور شاهدة على ممارسات دولة الإمارات التي تتدعي التسامح ضد كل معتقلي الرأي الذين يدفعون ثمن اختلافهم مع أراء الدولة أو ممارستهم لنشاط حقوقي وحرية التعبير— الإمارات71 (@UAE71news) May 4, 2019
| #الامارات #وفاة_علياء_عبدالنور_في_سجون_أبوظبي
@ECHRIGHTS pic.twitter.com/yiwkghKNHE
- في 29 من شباط/فبراير الماضي حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الإمارات العربية المتحدة" على إطلاق سراح علياء عبد النور.